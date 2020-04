Cerminara: Assurdo discriminare sud Italia in questo periodo di crisi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Candidata al consiglio comunale all’ultima tornata elettorale per la lista PD Luana Maria Cerminara



Il meridione è una terra dalle mille risorse e troppo spesso viene denigrata da alcuni esponenti di rappresentanza della nostra cara Italia, scrivo NOSTRA perché, piaccia o no, noi facciamo parte di questo stivale, e con orgoglio contribuiamo, anche se non vi piace ammetterlo, all’economia, alla cultura, alle tradizioni, alla politica e potrei scrivere pagine intere riguardo a questa preziosa terra.

Siamo nel 2020 e continua l’astio che alcuni settentrionali provano per i meridionali, occupano spazi nei salotti dei programmi d’informazione per attribuirci il termine d’inferiorità, ma magari chi lo dice vuole solo ostentare una superiorità difficile da percepire e ne sono prova i discorsi e i dibattiti privi di ogni contenuto morale e culturale visto ciò che si cerca di trasmettere, la voglia di voler evidenziare una differenza intellettuale che sappiamo bene non esistere.

Non voglio entrare in una polemica poco utile e distruttiva, quella che vi piace tanto fare, quella che vi ritaglia uno spazio di celebrità disprezzando una terra dignitosa e i suoi abitanti, non voglio entrare in questa rete squallida e di scherno perché in tutta onestà da meridionale (calabrese) non mi sento colpita dalle vostre frasi, perché non mi rispecchiano e non rispecchiano neppure i miei conterranei.

E’ assurdo dover ammettere che anche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo ora e che dovrebbe accomunare sia il NORD che il SUD l’insistenza del voler apparire “migliori” su quelli che per voi sono “peggiori” non si placa, mi chiedo come possiamo crescere se continuiamo sulla linea della differenza e della superbia, come possiamo emergere se il nostro biglietto da visita è composto da distanze e personalismi, basta con le prevaricazioni utilizzando qualsiasi mezzo pur di emergere, a cosa serve questo scontro tra italiani, perché l’Italia deve presentarsi frantumata e devastata da concezioni ridicole e mediocre?

Sono certa che non tutti i Settentrionali pensano che il meridione sia la terra degli inferiori, basta guardare quello che si sta facendo nell’ultimo periodo nella lotta contro il covid19. Gente del Nord e del Sud, uno affianco all’altro combattono per salvarci. Di questo dovremmo parlare, dell’unione delle forze e della comunione di intenti, queste sono notizie che mi rendono orgogliosa di appartenere a questa comunità che io chiamo Italia e non Nord e Sud, invece ancora una volta c’è chi preferisce discriminare e schernire.