Che fine farà la storica struttura dell’ex cinema Grandinetti a Sambiase?

È bene ricordare che la stessa per anni ha ospitato l’organizzazione televisiva denominata VL7; successivamente utilizzata dal comitato organizzativo del Carnevale, che ha goduto anch’essa, della struttura

Oggi si presenta chiusa, abbandonata e decadente.

Per la storia: Faceva parte dei beni da alienare, e su mia proposta, nelle vesti di consigliere capo gruppo del governo I* MASCARO, la stessa venne esclusa dalla vendita , per avere un ruolo da programmare e da attuare a breve.

Nelle more, fu assegnata all’organizzazione del Carnevale Lametino, con dichiarata soddisfazione del Sindaco e da quanti votarono in tal senso. Naturalmente, in primis, il sottoscritto, promotore di un ordine del giorno specifico.

Adesso la domanda nasce spontanea: quale ruolo occuperà per evitare la sua decadenza? Ed ancora nelle more, quali interventi immediati, al fine di evitare il suo crollo?

Sono previsti assegnazioni di richiamo territoriale, o ancora una volta farà parte dell’elenco doloroso delle alienazioni e quindi posta in vendita?

Insomma, quale prerogative sono state programmate per dare un riconoscimento a detta struttura utile per la città?

Salvatore De Biase

già presidente del Consiglio comunale

[foto: Luigi Serafino Gallo]