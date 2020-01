Chef Mancuso ospite del programma Rai “Italia con voi” condotto da Monica Marangoni

Chef Mancuso nuovamente in Rai, ospite del programma ‘Italia con voi’ condotto da Monica Marangoni. Presto al via “I saperi del gusto” i corsi gastronomici ideati dal noto chef calabrese.

LAMEZIA. Lo chef calabrese Emanuele Mancuso torna in Rai, ospite del programma “Italia con voi” condotto da Monica Marangoni. Il programma, dedicato agli italiani nel mondo, è un contenitore multigenere ideato e prodotto da Rai Italia. La bella e brava Monica Marangoni è la perfetta padrona di casa di questo spazio televisivo, una ‘finestra’ sul meglio del Belpaese che la Rai ha voluto ritagliare nel suo palinsesto rivolgendosi ai milioni di nostri connazionali sparsi per il mondo. L’intrattenimento musicale è affidato al M° Stefano Palatresi, mentre l’attore e conduttore Gianni Ippoliti veste i panni del ‘sommo poeta’ Dante Alighieri. L’Italia con Voi, in onda già da qualche mese, viene trasmesso dallo Studio 6 di Saxa Rubra dal lunedì al venerdì. In pratica 90 minuti intensi e ricchi di ospiti con servizi dall‘Italia e dall’estero. Tra gli ospiti: gli italiani che eccellono nelle loro diverse professioni tenendo alto il nome del nostro Paese da un capo all’altro del pianeta.

Per lo chef Emanuele Mancuso è l’ennesima ribalta televisiva, questa volta internazionale, per presentare la cucina calabrese riveduta e corretta secondo le nuove tendenze del food. Chef Mancuso, da sempre porta avanti l’antica tradizione culinaria calabra rivisitandola all’insegna della moderna cultura enogastronomica e delle regole del mangiar sano. Per lo chef calabrese il 2020 si annuncia dunque piuttosto intenso e ricco di appuntamenti. Nel piccolo borgo di Migliuso, a pochi chilometri da Lamezia Terme sempre nella provincia catanzarese, Chef Mancuso ha allestito un ristorante –laboratorio dove nelle prossime settimane partiranno “I saperi del gusto”, i suoi corsi gastronomici studiati ad hoc per intenditori e per neofiti. I corsi sono aperti a tutti: dagli aspiranti chef ai semplici appassionati dei fornelli.

Ogni corso, il primo è in programma per il 18 febbraio prossimo, durerà tre ore e avrà il supporto di esperti e chef che arriveranno da tutta Italia, oltre alla costanza presenza di Chef Mancuso. Chi vorrà dilettarsi a cucinare con Chef Mancuso e con gli altri esperti di gastronomia potrà cimentarsi a preparare delle gustose pietanze riprendendo le ricette della cucina calabrese, sempre rielaborata in chiave moderna.

E poi, ancora, il programma prevede la preparazione di finger food, pasta fresca, carne, pesce. Naturalmente non mancherà la sezione ‘panificazione’ con il pane e la pizza; con i ‘saperi del gusto’ chi vorrà potrà anche imparare a fare i dolci.

È previsto anche un corso avanzato per chi vuole entrare nel mondo della ristorazione e diventare un giorno chef stellato. Nel ristorante –laboratorio di Chef Mancuso, a Migliuso, si potrà anche prenotare e consumare piatti deliziosi come in qualsiasi altro ristorante. Chi volesse saperne di più può consultare il sito www.emanuelemancuso.it alla sezione ‘corsi’.