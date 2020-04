La Chiesa Evangelica dona mascherine a Comune e Polizia

La Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Lamezia Terme, nelle persone del Pastore Vincenzo Coletta e del Sig. Enzo De Fazio, ha donato 1200 mascherine al Sindaco Paolo Mascaro che le potrà distribuire alle fasce più deboli della cittadinanza

Comunicato Stampa

Inoltre, altre 900 mascherine sono state distribuite alle forze dell’ordine che sono esposte giornalmente nell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

Un gesto di vicinanza che assume, quindi, un significato particolare perché rappresenta un aiuto concreto a chi è impegnato nelle attività di controllo e nei servizi di assistenza alla popolazione.

“Riteniamo che di fronte a questa situazione di grave criticità sanitaria – quanto espresso in una nota dalla Chiesa Evangelica – tutti dovrebbero essere in grado di adottare le misure di protezione più adeguate. Viviamo nello stesso contesto, l’uno accanto all’altro, e oggi, qualunque cosa accada, è strettamente legata alla comunità. Interessa ognuno di noi. I numeri degli ultimi giorni sembrano segnare un decremento dell’epidemia, ma serve prudenza e non si può abbassare la guardia: ancora purtroppo non è finita e dovremo proteggerci ancora a lungo”

Il desiderio della chiesa è dare testimonianza della presenza di Dio anche in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo. La chiesa è da anni presente sul territorio lametino e desidera che tutti i cittadini possano conoscere l’amore di Dio.

Massimo Mercuri