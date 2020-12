Cioccotella: la nuova squisita dolcezza di Ferdy Dolcevita

Il noto pasticcere Ferdinando Cimino, in arte Ferdy Dolcevita, presenta in esclusiva ai lettori di lameziaterme.it la sua ultima creazione in tema di dolcezze: la cioccotella

Questo dolce, unico nel suo genere, è una variante della sfogliatella e contiene al suo interno del cioccolato insieme ad un ingrediente segreto che permette di equilibrare bene i sapori dando alla cioccotella un giusto grado di dolcezza.

“Stavo lavorando da tempo ad un nuovo dolce – ci confida Ferdy – questi mesi di lockdown mi hanno permesso di trovare la concentrazione necessaria per individuare l’ingrediente giusto per caratterizzare la cioccotella, dopo tanti esperimenti sono riuscito a trovare la formula che cercavo”.

Ferdy, che ha da poco aperto una pasticceria a Lamezia, ha vinto numerosi concorsi nazionali di cake design. È inoltre molto attivo sui social, infatti ha un gruppo Facebook che conta 23.000 iscritti provenienti non solo da Lamezia e dalla Calabria, ma anche da tutta Italia e da diverse parti nel mondo, come USA, Australia, Francia, Germania.

Il gruppo è moderato oltre che da Ferdy anche dalle lametine Stefania Platania, Angela Ammendola, Graziella Mazzotta, Angela Cerra e da Francesca Caparrotta (Cosenza), Filomena Salerno (Varese), Olga Lupo (Cosenza ), Roberta Schiavano (Lecce), Francesca Campisano (Svizzera), Francesca Fabiola (Bianco), Alessia Dana (Trieste), Luciana Muraca (Platania), Francesca De Girolamo (Vibo Valentia), Rosanna Leone (Arezzo) e CorVery Veronika (Catania).

Nella prima fase di lockdown diversi componenti del gruppo, guidati da Ferdy e da Raffaello Conte della Malgrado Tutto, hanno donato dei piatti, dolci e salati, a delle famiglie bisognose lametine. In questi giorni stanno organizzando una seconda iniziativa benefica. Complimenti a Ferdy per le sue iniziative benefiche ed anche per i suoi buonissimi dolci. In particolare per la cioccotella che è la novità delle feste 2020. Red.