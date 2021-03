Cirò Marina. Picchia l’ex compagna incinta per futili motivi, arrestato

Nel pomeriggio di ieri 23 marzo, la Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura applicativa coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo dott. Mario Spagnuolo, nei confronti di S.A. di anni 20, abitante in Cirò Marina, pregiudicato, poiché ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni dell’ex convivente

In particolare, come ricostruito dalle indagini del personale della III Sezione Reati contro la persona, in pregiudizio dei minori e reati sessuali, il giovane aveva posto in essere, sin dal mese di gennaio 2019, una condotta prevaricatoria e violenta nei confronti della stessa, picchiandola e sferrandole dei pugni sul viso in occasione di discussioni per futili motivi.

La scoperta da parte della donna di essere in stato interessante ha fatto accentuare le condotte maltrattanti e prevaricatorie del giovane, la cui escalation di violenza è andata crescendo aggiungendo agli episodi di violenza fisica, che lo stesso comunque poneva in essere prescindendo dallo stato interessante della donna arrivando anche a sferrarle pugni sul “pancione”, anche gravi offese verbali, sevizie morali, minacce ed intimidazioni.

L’aggressività dell’uomo è giunta, in una circostanza, al punto di investire con l’auto la donna, che cadeva sul cofano anteriore della stessa, senza che poi l’uomo neppure la soccorresse e si dileguasse, provocandole minacce di aborto.

Tale condotta ingenerava nella vittima paura e timore per la sua incolumità e per il suo bambino e induceva la donna ad andare a vivere a casa dei genitori al fine di sfuggire alle continue condotte aggressive del compagno.

Il provvedimento del G.I.P. di Cosenza, emesso in data 8 febbraio u.s., è stato eseguito solo nel pomeriggio di ieri quando il giovane, resosi volontariamente irreperibile dopo le ultime condotte violente trasferendosi temporaneamente all’estero, ha fatto rientro in Italia ed è stato rintracciato presso la sua abitazione di Cirò Marina.