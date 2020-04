Cis Cosenza. Orrico: Valorizziamo il centro storico

“Sono molto soddisfatta della collaborazione che abbiamo creato intorno alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo di Cosenza, un progetto da 90 milioni di euro che punta a valorizzare un centro storico di grandissimo interesse”

Lo afferma in una nota il sottosegretario ai Beni e alle attività culturali Anna Laura Orrico.

“In linea con il percorso che abbiamo deciso di seguire –dice la Orrico-, incentrato sulla collaborazione e la concertazione con tutti gli enti interessati, oggi abbiamo tenuto un tavolo di confronto istituzionale, al quale ha partecipato anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri grazie alla presenza del sottosegretario Mario Turco, che voglio ringraziare pubblicamente per l’appoggio offerto.

In un clima di sinergia tra istituzioni, abbiamo discusso delle strategie di rilancio per restituire all’Atene di Calabria nuovi orizzonti. Un centro culturale dove la formazione, lo studio e la ricerca siano attrattori di sviluppo e di un turismo di qualità, rafforzando l’investimento sulle giovani generazioni e creando nuovi spazi di aggregazione sociale, di cultura e di impresa.

Interventi che –conclude Anna Laura Orrico -, come più volte ripetuto e come condiviso con i vari attori, potranno essere integrati con misure dedicate alla messa in sicurezza del centro storico e al potenziamento dei servizi di welfare attraverso la sinergia con gli Enti di prossimità coinvolti, a seconda delle competenze di ognuno.

Ad essi – Comune di Cosenza, Provincia di Cosenza e Regione Calabria, Università e Demanio – rivolgo un ulteriore, doveroso, ringraziamento per il grande contributo che ci stanno offrendo. Così Cosenza potrà cogliere un’occasione importante di sviluppo, in un momento di gravi difficoltà per il Paese, che saprà essere momento di riscatto e di rilancio per tutto il Sud, per tutta l’Italia”.