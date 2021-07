Cisl Calabria: precari, subito un tavolo regionale di confronto

Russo: riqualificare la pubblica amministrazione

Si è riunito oggi a Lamezia Terme il Comitato Esecutivo della Cisl calabrese.

I lavori sono stati aperti dalla relazione del Segretario generale regionale Tonino Russo, che ha messo a fuoco i temi della ripartenza e dell’utilizzo delle risorse del Recovery plan per il lavoro e lo sviluppo.

«È il momento – ha detto tra l’altro Russo, toccando un punto chiave delle problematiche dell’occupazione in Calabria – di restituire a tutti i lavoratori precari della nostra regione la dignità di un lavoro sicuro, stabile e dignitoso atteso da anni. È urgente istituire un tavolo regionale di confronto, come chiediamo da tempo. Le risorse ci sono, possono essere reperite nel Next Generation EU, nel Piano per il Sud, attraverso la rimodulazione dei fondi comunitari. Il problema del precariato, nelle diverse situazioni in cui si presenta – pubblica amministrazione, partecipate, privato, tirocinanti – va risolto adesso, oppure si corre il rischio di non poterlo fare più. Considerato che da anni i precari sostengono in gran parte l’attività delle pubbliche amministrazioni in Calabria – ha sottolineato il Segretario generale della Cisl regionale – immettere stabilmente negli organici queste persone che hanno maturato una grande esperienza sul campo significherebbe anche ridare slancio ad una PA chiamata a garantire servizi efficienti ai cittadini e soprattutto, nella fase attuale, a rinnovarsi per rendere possibile l’impiego nei tempi giusti delle risorse del Next Generation EU».

La presenza a Siderno, il 26 luglio, dei Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Landini, Sbarra e Bombardieri, ha evidenziato Russo nel corso della sua relazione, sarà «un segnale forte per ribadire al Governo, a tutti i livelli istituzionali, alla politica nazionale e regionale, al mondo imprenditoriale, alle forze vive della società, che tutta l’Italia riparte se riparte il Sud e con il Sud la Calabria».

All’introduzione del Segretario regionale è seguita una discussione molto partecipata con gli interventi delle federazioni di categoria e delle strutture Cisl territoriali, in cui sono stati ripresi e condivisi i contenuti della relazione.

Nel corso del dibattito, è stato espresso unanime apprezzamento per la costituzione di PLURALE ETS, Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore che comprende le associazioni nate nel solco della Cisl, con un caloroso augurio di buon lavoro ad Annamaria Furlan, Portavoce del nuovo importante soggetto sociale.

L’Esecutivo ha, inoltre, deciso la convocazione del Consiglio generale della Cisl calabrese per il pomeriggio del 26 luglio, a Roccella Jonica, con la presenza del Segretario generale Luigi Sbarra, nello stesso giorno in cui si svolgerà a Siderno, in serata, la manifestazione unitaria che vedrà insieme i tre Segretari generali Landini, Sbarra e Bombardieri.