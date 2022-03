COA Lamezia: costituito Ukraine Contact Point a supporto dei cittadini ucraini

Costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme un “Contact Point” per offrire servizio di supporto ai cittadini ucraini che intenderanno rifugiarsi in Italia e, in particolare, nel territorio lametino

Si tratta di un’iniziativa concertata a livello nazionale e con gli altri Ordini di Avvocati Europei per affrontare problemi che “spazieranno dal riconoscimento dello stato di rifugiato, all’assegnazione di un alloggio, al sostegno alimentare, alla cura sanitaria, al ricongiungimento familiare e quant’altro, con particolare riferimento alle necessità dei minori”.

Il “Contact Point” dell’Ordine lametino è costituito da uno staff di professionisti competenti ed esperti nel settore, il Consigliere referente Avv. Massimo Sereno e gli Avv.ti Francesca Ferrante e Andrea Cartella.

Il Presidente Avv. Dina Marasco e l’intero Consiglio dell’Ordine ringraziano i Colleghi per la pronta disponibilità e augurano loro buon lavoro, in nome di quel sentimento di solidarietà che deve spingere ogni cittadino a non restare inerte e indifferente di fronte a catastrofi umanitarie di tali proporzioni.