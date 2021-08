Colacino: promuovere la collaborazione fra i comuni del Reventino

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

L’avvocato Amedeo Colacino, già Sindaco di Motta Santa Lucia, ha diffuso una nota stampa per invitare gli amministratori del Reventino ed i candidati a Sindaco di Decollatura ad adoperarsi per una fattiva collaborazione fra i comuni al fine di pervenire ad una gestione associata dei servizi ed alla presentazione di progetti a valenza intercomunale

Comunicato Stampa

“A Decollatura, paese storicamente originato per filiazione da Motta Santa Lucia, ho trascorso gli anni più belli, durante le scuole medie, quando la nostra direzione didattica era a Decollatura e gli scambi culturali scolastici erano frequenti, tra i tanti lavori il libro “Decollatura e Motta Santa Lucia, due paersi del Reventino”.

Poi il liceo, dove ho avuto l’onore di essere per più anni, rappresentante e Presidente d’istituto.

A livello politico Decollatura ha espresso sempre il meglio, consiglieri provinciale, regionali, sindaci. Vedo che anche tra le prossime candidature espresse alla carica di primo cittadino, risaltano figure degne di rappresentare la ridente cittadina, anche se noto però troppi contrasti personali, divisioni politiche, mentre con il dissesto finanziario ed l’ assenza di personale, si richiederebbe quasi una rappresentanza unica, istituzionale di transizione.

Mi scuso se mi sono permesso ad entrare nell’ agone politico, ma da figlio del Reventino, penso che andrebbe promossa una maggiore collaborazione intercomunale, consorziando i servizi, unendo la progettazione, “consorziando” le scuole, l’istituzione di una centrale unica di committenza dei lavori pubblici, ecc.

Per quanto riguarda Decollatura e le sue potenzialità inespresse, sospese negli anni per le difficoltà che tutti i comuni hanno avuto, con la mia modesta esperienza di Sindaco mi permetto di proporre in primis un patto di collaborazione con Motta Santa Lucia, per una sorta di riunificazione dopo 220 anni dalla divisione dei due comuni, e poi anche un tavolo istituzionale di transizione fra tutti i partiti e movimenti per superare le spaccature politiche e personali e le polemiche che tanto danno hanno arrecato al paese”

Il mio è un consiglio da figlio del Reventino e amico da sempre di Decollatura.

Avv. Amedeo Colacino