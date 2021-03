Cosenza. Coldiretti-Campagna Amica, arriva Araclem

La spremuta di arance e clementine realizzata interamente dall’Azienda Agricola Pasquale Russo di Casabona (KR). Sabato 6 marzo la presentazione a Cosenza

Comunicato stampa

Sabato prossimo 6 marzo, dalle ore 10,00 alle 13,00 al mercato Coperto di Campagna Amica a Cosenza in Piazza G. Matteotti (ex Caffè letterario) sarà presentata ai cittadini-consumatori e degustata la nuova bibita Araclem, ottenuta da arance e clementine di origine 100% Calabresi prodotta dall’azienda Agricola Pasquale Russo di Casabona.

“L’idea e l’immediata realizzazione si è concretizzata in contemporanea con il primo lockdown – spiega Pasquale Russo; avevamo grandi timori di vanificare i sacrifici di una stagione agrumicola che ci aveva visti, con soddisfazione e impegno, curare e coccolare ogni pianta presente nell’agrumeto. Dovevamo decidere – aggiunge – come affrontare questo momento di grande difficoltà, da qui l’idea della bevanda. Non era ipotizzabile perdere un prodotto di qualità come il nostro quindi ci siamo affidati a professionisti e avviato questa nuova sfida effettuando ogni test possibile per incontrare il favore dei consumatori. Grazie al contributo puntuale di Coldiretti – prosegue – i mercati sono rimasti operativi, anzi potenziati con la consegna a domicilio. La sfida della nuova bibita – chiosa – è stata vinta e con orgoglio e possiamo affermare che diventa patrimonio di chi vuole consumare succo di arancia e clementine di Calabria naturale al 100%” . Quella di Pasquale e della sua famiglia – commenta Fabio Borrello presidente di Coldiretti CZ-KR-VV– è una storia imprenditoriale di successo; sfruttando le potenzialità della multifunzionalità in agricoltura, ha allargato l’orizzonte produttivo e di mercato. Infatti, oltre a produrre cibo e garantire la sicurezza alimentare, ha tutelato il paesaggio, protetto l’ambiente e il territorio e conservato la biodiversità, gestendo in modo sostenibile le risorse naturali e contribuendo alla tenuta socio-economica. Il giovane agricoltore dal 2013, utilizzando il supporto fornito dalla Coldiretti e da Campagna Amica ha avviato un progetto di vendita diretta dei prodotti aziendali. Un progetto imprenditoriale consolidatosi nel tempo sino divenire, anche grazie all’aiuto del fratello Jonatan, un riferimento nazionale mediate i punti vendita aziendali presenti in diversi Mercati di Campagna Amica del centro-nord, che vengono riforniti costantemente dall’Azienda Russo”.

Deciso e con un grande carattere Pasquale afferma che : “non possiamo e vogliamo piangerci addosso, ma ci aspettiamo che vengano sempre di più riconosciute e premiate dai cittadini le produzioni a Kmzero. Il settore agrumicolo – aggiunge -è caratterizzato da ripetute crisi di mercato, le piattaforme del nord molto frequentemente vendono agrumi che provengono da altri paesi anche extraeuropei che contengono spesso residui chimici che da noi sono vietati e questo pone in serio rischio la salute dei consumatori. Con Araclem da imprenditori facciamo la nostra parte, ci spingiamo in avanti per far emergere le nostre eccellenze capitalizzando le opportunità che abbiamo anche grazie al costante presenza di Coldiretti. Attendiamo adesso – conclude – il parere dei cittadini-consumatori”.