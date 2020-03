Coldiretti: altra emergenza calabrese è il dissesto idrogeologico

Il maltempo con piogge torrenziali, che hanno colpito in quest’ultime ore il vibonese, – commenta Fabio Borrello presidente di Coldiretti Catanzaro-Crotone-Vibo – stanno mettendo a dura prova l’intero tessuto produttivo

Comunicato Stampa

Eventi estremi come questo nubifragio – prosegue – che si aggiungono alla già difficile situazione che si è delineata con l’epidemia Covid-19.

Si ripropone ancora una volta la drammaticità e il pericolo sempre incombente del dissesto idrogeologico che deve essere affrontato per mitigarne gli effetti investendo in modo efficace, abbandonando tentativi, che hanno prodotto una stratificazione di competenze e non una semplificazione, poiché ormai è risaputo che intervenire a cose fatta costa sempre di più.

Agli agricoltori e alle aziende colpite, alle altre strutture del territorio tra cui quella del nostro socio Pippo Callipo – conclude – assicuriamo non solo solidarietà ma l’impegno a livello nazionale e regionale, per la messa in sicurezza del territorio è ora di uscire dalla logica dell’emergenza e passare alla programmazione degli interventi, nell’interesse complessivo della Calabria.