Colpo in attacco per il Sambiase Calcio 1923: preso Emmanuele Zurlo

La formazione giallorossa si assicura per la prossima stagione le prestazioni sportive dell’attaccante Emmanuele Zurlo, nato a Catanzaro il 27 febbraio 1988

Un innesto di prestigio quello operato dal direttore sportivo Gianmarco Lucchino che va ad arricchire e rafforzare il reparto avanzato della squadra di mister Neri.

Il bomber della Nazionale Italiana di beach soccer, lo scorso anno in forza al Sersale arrivato in finale play-off del campionato di Eccellenza, è da oggi a tutti gli effetti un giocatore del Sambiase.

Queste le sue prime parole in giallorosso: “Sono molto contento di aver sposato il progetto Sambiase, una società che merita altre categorie. Non vedo l’ora di iniziare e dare un grandissimo contributo alla squadra cercando di portare in alto il suo nome. Contento anche di ritrovare un vecchio compagno Bafode Diop con cui ho avuto l’onore di giocare a beach soccer e spero che con lui ora faremo grandi cose insieme… Forza Sambiase”.

A commentare l’operazione il Ds Gianmarco Lucchino: “Emmanuele non ha bisogno di presentazioni, tutti conoscono il suo valore tecnico ed umano. Sono felice ed orgoglioso di aver portato assieme a mister Neri un giocatore così importante a Sambiase, Zurlo era uno dei primi nomi sulla nostra lista. Ciliegina sulla torta in un reparto già ben attrezzato. Forza Sambiase”.