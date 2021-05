Come investire nel forex oggi: dalle valute da monitorare alle piattaforme con cui investire

Il mercato finanziario è caratterizzato da diversi asset grazie ai quali è possibile scegliere dove investire il proprio denaro, come per esempio quello delle coppie di valute o altresì detto foreign exchange market

Quest’ultimo rappresenta una rete dove avviene la negoziazione simultanea di una valuta a un determinato prezzo. Grazie ai mediatori online è possibile includere in queste speculazioni anche coloro che dispongono di un piccolo capitale, permettendo loro di inserirsi anche in un ambiente diverso da quello azionario.

Infatti, allo stesso modo, i trader e gli investitori puntano sull’oscillazione del titolo valutario, cercando di generare ricavo dal proprio investimento. Se si vuole approfondire e conoscere le migliori piattaforme digitali che consentono l’accesso al mercato Forex, basterà consultare la selezione di TradingOnline.com, portale che mette a confronto gli intermediari più conosciuti in modo da poter scegliere quello più adatto alle esigenze del cliente.

Come investire nel Forex.

Per poter operare in questo mercato, ossia vendere ed acquistare asset per generare ricavo dall’oscillazione dei loro valori, è necessario affidarsi a broker specifici. Il Forex trading si basa sulla negoziazione di coppie di valute e sulla previsione del loro andamento nel tempo. Chi decide di investire in questo ambito adotta spesso un approccio molto veloce nelle operazioni che possono durare pochi minuti o una giornata, per questo si chiamano speculazioni. Questo investimento a breve termine può essere più vantaggioso rispetto agli altri approcci a lungo termine, ma risulta anche più rischioso, dunque deve essere adottato un money management che diversifichi il portafoglio e tenga conto di tutte le variabili.

Infatti per poter destinare una parte del proprio capitale alle valute, è necessario che gli altri investimenti vertano su un asset differente. Tutto questo è possibile scegliendo un broker che offra un gran numero di coppie valutarie e che permetta di lavorare su altri mercati come le criptovalute, le azioni o le commodities.

L’oscillazione delle valute risente moltissimo degli equilibri geopolitici di un paese che devono essere sempre considerati se si cerca di prevedere l’andamento di una moneta. In questo periodo, per esempio, il covid ha aperto nuovi scenari sulle politiche economiche mondiali, infatti la corsa ai vaccini negli Stati Uniti ha prodotto un rialzo del dollaro americano a dispetto dell’euro che fa fatica a salire. Per questo sicuramente una coppia da valutare sarà sicuramente l’euro-dollaro, la cui volatilità è determinata da molteplici fattori tra cui appunto i piani vaccinali e le prospettive di miglioramento economico post pandemia.

Quale broker scegliere.

Esistono molte piattaforme online che permettono di svolgere l’attività di trader, ma non tutte sono uguali infatti è necessario scegliere quelle accreditate e certificate. La sicurezza in questo settore è essenziale per poter operare in un mercato regolamentato e senza sorprese. Un intermediario digitale, per poter essere certificato, deve acquisire una licenza come la CySEC o la FCA che viene rilasciata da un ente come la CONSOB, responsabile del controllo sui mercati. Questo consente al broker di costruirsi una reputazione che deve essere un criterio essenziale per selezionare quello più affidabile, soprattutto perché deve essere anche in grado di offrire una protezione informatica del capitale.

Gli esperti di Tradingonline.com hanno selezionato i migliori broker Forex, mettendo a confronto le loro diverse caratteristiche e servizi in modo da agevolare la scelta in base alle necessità dei fruitori.

Il primo tra i broker accreditati è sicuramente eToro, una piattaforma digitale storica che consente di negoziare 49 coppie di valute, prendendo in considerazione anche quelle minori, coprendo così la maggior parte delle richieste degli investitori. Ciò che lo distingue dai suoi competitor è la funzione di copytrading che consente di copiare gli altri trader più esperti in modo da seguire le strategie più utilizzate, mettendo al riparo i neofiti da errori fisiologici.

Un’altra piattaforma online molto seguita ed utilizzate è Capital.com che mette a disposizione 100 coppie di valute offrendo combinazioni eccezionali e particolari.

Infine Trade.com è un broker che eccelle nell’ investimento attraverso strumenti derivati come i CFD e opera su circa 60 coppie. I costi, come per gli altri due brokers, sono molto ridotti e convenienti per quanto riguarda lo Spread e facilita la creazione di un portafoglio diversificato grazie ai tantissimi titoli extra che mette a disposizione.