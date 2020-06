Comitato Girifalco Viva per il sociale: non abbiamo fatto nessun accordo elettorale

Nemmeno qualche giorno dalla costituzione del comitato “Girifalco Viva per il sociale” e già da un articolo apparso su un quotidiano locale alcuni ci chiedono se siamo interni a qualche lista in particolare

Comunicato Stampa

Per l’esattezza scrivono “parti di Italia Viva” nella coalizione di centrosinistra. Noi del comitato sopra menzionato ci teniamo a precisare che al momento non siamo stati ancora contattati per interpartitiche da nessun/a candidato/a, pertanto ai tanti amici che ci seguono mandiamo un messaggio di disponibilità al confronto senza pregiudizi iniziali.

Quello che ancor più ci preme sottolineare è che il nostro comitato territoriale è anche tematico. Noi abbiamo scelto di stare da parte del terzo settore, del welfare e del volontariato non a caso, un pò per le competenze che ci contraddistinguono, un pò perché siamo estremamente convinti che senza lo sviluppo di comunità solidali non possa svilupparsi una società accogliente.

Insomma, volete che “Girifalco Viva per il sociale” sia della “partita” elettorale? A noi interessano questi temi, fateci sapere al proposito quali sono i vostri programmi e progetti e poi ne potremmo parlare. Non abbiamo velleità di candidature o assessorati blindati, tanto meno partecipare a rimorchio di interessi altrui, privati e non rappresentativi di interessi diffusi.

Italia Viva nasce come partito dai valori fondativi solidali primo su tutti, la parità di genere, anche per questo in prima persona mi adopererò affinché nel nostro comitato le donne abbiano sempre più ruolo da leader.

Ultima cosa prima di concludere, ci tengo a precisare che Girifalco Viva per il sociale è un incubatore di idee e dai valori sociali all’interno della quale la democrazia è il collante naturale, dunque mai potremmo accettare candidature “calate” o “sponsorizzate”, e della mia intransigenza ad ingerenze e forzature “esterne” se ne sa già qualcosa.