Comitato legge 12: dimenticati 208 precari storici della regione Calabria

Tra la scesa di Boccia, per scegliere il prossimo candidato alla guida della regione Calabria (Pd), tra la scesa di Salvini, per la riunione degli stati generali della Lega in Calabria, i 208 precari storici della regione Calabria vengono dimenticati

Comunicato Stampa

Assistiamo quotidianamente a rinnovi di contratti e nuove assunzioni, promozioni di nuove Leggi ( 30 per la precisione) senza alcuno scrupolo, mentre sulla Legge 12, si trova sempre un intoppo.

Ci troviamo davanti ad un Presidente facente Funzione, che dichiara apertamente che in Calabria va tutto bene, ma realmente pare non essere così, in quanto nonostante le continue battaglie da parte di 208 famiglie tutto tace.

Continua così, uno scarica barile, tra destra e sinistra e gruppo misto, tra commissioni e riunioni di capi gruppo, tra continue assenze da parte del PD, nella figura di Domenico Bevacqua.

Ma furono proprio loro a firmare inizialmente una mozione, ovvero la 164/19, precisamente sotto il nome di Carlo Guccione.

Ora ci rivolgiamo ai vertici Nazionali e regionali ovvero: Enrico Letta, Francesco Boccia, Stefano Graziano, Matteo Salvini e Giacomo Saccomanno, chiedendo di poter intervenire e risolvere la questione nel più breve tempo possibile, in quanto si è arrivati all’esasperazione.

Comitato legge 12