Comitato “Mercato Ortofrutticolo Rotoli per gli agricoltori” incontra il commissario prefettizio

In data 29 aprile 2021 il Comitato “Mercato Ortofrutticolo Rotoli per gli agricoltori”, nelle persone dei sig.ri Antonio Villella , Giuseppe Talarico, Vincenzo Popello e Salvatore Cittadino con l’ausilio dell’avv. Francesco De Sensi, ha incontrato il Commissario prefettizio del Comune di Lamezia Terme, S.E. Giuseppe Priolo

Comunicato Stampa

Il Comitato ha rappresentato al Prefetto la necessità di superare il disagio organizzativo di cui soffre oramai da anni il mondo agricolo e ha chiesto la disponibilità del Comune al fine di poter utilizzare il Mercato Ortofrutticolo e Florovivaistico del Lametino sito in Contrada Rotoli, destinato al mondo degli agricoltori, la cui realizzazione è stata appositamente finanziata.

Il Prefetto ha dimostrato estrema attenzione alle problematiche evidenziate e ha assicurato agli agricoltori il proprio impegno affinché l’area venga loro garantita, riservandosi di interloquire con la Lamezia Multiservizi che, attualmente, occupa il piazzale esterno con i propri mezzi.

Il Comitato ha espresso gratitudine per il proficuo incontro, a cui il dott. Priolo ha risposto con attenta sollecitudine, e ha evidenziato il notevole vantaggio per il settore e per l’indotto che ciò potrebbe generare per una città come Lamezia Terme caratterizzata da una profonda vocazione agricola e florovivaistica.

Il Comitato “Mercato Ortofrutticolo Rotoli per gli agricoltori”