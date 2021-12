Compie rapina a un dipendente delle Ferrovie, arrestato subito dopo

Individuato dai carabinieri di Cassano e trovato con la refurtiva



CASSANO ALLO IONIO.I carabinieri della Compagnia di Cassano hanno arrestato un 42enne, G.C., di Taranto, perché ritenuto responsabile della rapina compiuta nella mattinata di domenica nei confronti di una 22enne dipendente delle Ferrovie nei pressi dello scalo ferroviario di Sibari.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto fatta dai militari, l’uomo, a volto scoperto, avrebbe bloccato la macchina di servizio su cui si trovava la ragazza e, dietro minaccia con un oggetto avvolto in un indumento e impugnato in maniera tale da simulare la canna di una pistola, avrebbe intimato alla vittima di consegnare quanto in suo possesso.

Subito rintracciato, il presunto rapinatore è stato trovato in possesso dell’oggetto utilizzato per perpetrare la minaccia oltre a a quanto sottratto poco prima alla ragazza. (ANSA).