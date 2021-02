Comprare azioni in Borsa oggi: la guida aggiornata 2021

Il settore del trading online è in costante crescita e, complice il “Restiamo a casa”, è riuscito a colpire anche in Italia trovando un grande seguito tra gli italiani

Tra questi, molti di loro non sono esperti di finanza, ma dei semplici appassionati che hanno cominciato a studiare nuove prospettive di investimento in un’ottica diversa.

Ma tutti sono partiti dalla medesima domanda: come comprare azioni in Borsa oggi? E con chi farlo?

Ed è proprio a questo quesito che risponderemo oggi.

Comprare azioni in Borsa oggi: come scegliere

Per poter cominciare a fare trading online e comprare azioni in Borsa, la prima cosa da fare è quella di scegliere un broker online. Per fare ciò e selezionare il giusto servizio di brokeraggio online, bisognerà però tenere conto di diversi criteri:

Broker regolamentati : nel momento in cui si decide di aprire un conto di trading con un broker online, bisogna assicurarsi che questo sia n possesso di tutte le autorizzazioni utili a questo scopo. Tra le licenze maggiormente utilizzate sul nostro territorio troviamo la licenza CySEC (EU) e l’autorizzazione della CONSOB italiana.

: nel momento in cui si decide di aprire un conto di trading con un broker online, bisogna assicurarsi che questo sia n possesso di tutte le autorizzazioni utili a questo scopo. Tra le licenze maggiormente utilizzate sul nostro territorio troviamo la licenza CySEC (EU) e l’autorizzazione della CONSOB italiana. Zero commissioni : la maggior parte dei broker online ha ormai assunto all’unisono una politica di zero commissioni. Questo sta a significare che non ci saranno costi da coprire nella fase di trading vera e propria al di fuori dello spread.

: la maggior parte dei broker online ha ormai assunto all’unisono una politica di zero commissioni. Questo sta a significare che non ci saranno costi da coprire nella fase di trading vera e propria al di fuori dello spread. Materiale formativo : ogni broker che si rispetti vuole che i propri trader avanzino dal punto di vista finanziario, in modo da guadagnare e continuare a spendere sulla propria piattaforma. Per questo motivo, una sezione formativa dedicata alla fetta di novizi che si approccia per la prima volta a questo mondo è doverosa se si vuole raggiungere questo obiettivo.

: ogni broker che si rispetti vuole che i propri trader avanzino dal punto di vista finanziario, in modo da guadagnare e continuare a spendere sulla propria piattaforma. Per questo motivo, una sezione formativa dedicata alla fetta di novizi che si approccia per la prima volta a questo mondo è doverosa se si vuole raggiungere questo obiettivo. Conto demo: nel momento in cui si decide di iniziare a investire in Borsa, si potrebbe avere qualche riserva a causa dell’inesperienza. La possibilità di sfruttare un conto di demo gratuito per provare ciò che si ha imparato con un balance virtuale può sicuramente aiutare a prendere dimestichezza con questo tipo di attività senza paura di sbagliare e perdere denaro.

Seguire questi criteri (soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione) ci porterà ad evitare le tante truffe o brutte esperienze di cui sentiamo spesso parlare in rete relative al mondo della finanza e dei broker online.

Fatta questa premessa però, ci preme sottolineare che il rischio è intrinseco in questo tipo di attività, e la possibilità di perdere l’investimento è sempre dietro l’angolo.

Comprare azioni in Borsa: come investire

Una volta fatta perciò la scelta di un broker consono ai nostri gusti, possiamo finalmente passare alle modalità di investimento vero e proprio.

Ad oggi, grazie alle piattaforme per il trading online è possibile investire in diversi modi e su un’incredibile varietà di asset finanziari, ma le tecniche principali implementati su questi sistemi al momento sono principalmente due:

Investire con i CFD : sono un tipo di investimento versatile che si avvale di un prodotto derivato chiamato appunto Contract for Differences . Grazie ad essi sarà infatti possibile investire con costi estremamente ridotti e avvalendosi di diversi opzioni con le quali si potrà “scommettere” non solo sull’andamento positivo dell’asset selezionato, ma anche sua una sua eventuale caduta in Borsa. Quest’ultima tecnica è chiamata “vendita allo scoperto”.

: sono un tipo di investimento versatile che si avvale di un prodotto derivato chiamato appunto . Grazie ad essi sarà infatti possibile investire con costi estremamente ridotti e avvalendosi di diversi opzioni con le quali si potrà “scommettere” non solo sull’andamento positivo dell’asset selezionato, ma anche sua una sua eventuale caduta in Borsa. Quest’ultima tecnica è chiamata “vendita allo scoperto”. Investire in modalità DMA: dà la possibilità a chi utilizza la piattaforma di entrare direttamente nel mercato finanziario e investire direttamente in un asset finanziario. A differenza dei CFD, questo approccio canonico al comprare azioni in Borsa è strettamente legato all’andamento positivo della società quotata selezionata.

Per procedere però in maniera propositiva in questo tipo di attività, a prescindere che si operi in modalità DMA o con i CFD, si dovrà compiere una serie di studi approfonditi in modo da non cascare in un cattivo investimento.