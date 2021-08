Il comune di Acquaformosa apre le porte a chi scappa dall’Afghanistan

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il sindaco Capparelli:“Non possiamo lasciare sola una popolazione vittima di crimini e della violazione dei più elementari diritti umani”

Comunicato Stampa

Il comune di Acquaformosa, non nuovo a questo tipo di iniziative, apre le porte e offre accoglienza ai tanti afghani che, in queste ore, stanno scappando dal loro Paese tornato sotto il dominio dei talebani.

“Non si può lasciare sola la popolazione afghana in balia dei telebani i quali hanno già dimostrato di quali orrendi nefandezze, crimini e violazione dei più elementari diritti umani sono capaci”, ha dichiarato il sindaco di Acquaformosa, Gennaro Capparelli, nel rispondere “presente” all’appello lanciato dal delegato Anci per l’immigrazione, Matteo Biffoni, a far fronte alla grave crisi umanitaria che si sta consumando in queste ore in Afghanistan e ad aiutare il governo italiano a mettere in salvo più vite umane possibili.

Il primo cittadino di Acquaformosa condivide e fa sua la richiesta di ampliare la rete Sai (Sistema di Accoglienza Intergrata) già presente nei territori “per poter accogliere e inserire le famiglie che rientrano nel programma di protezione definito dal Governo del personale civile afghano collaboratore del contingente militare nazionale, la cosiddetta Operazione Aquila.

Un intervento che già è stato messo in atto tra il 2014 e il 2019, ma che davanti alla ritirata dei contingenti occidentali assume dimensioni piuttosto maggiori, quanto meno per mettere subito in sicurezza le famiglie dei collaboratori del contingente militare a Kabul e presso il comando di Herat”.

Il sindaco di Acquaformosa, Gennaro Capparelli, nell’auspicare l’immediato ampliamento dei posti SAI e quindi una gestione ordinaria e non straordinaria (come accaduto per il Nord Africa) della questione afgana, si dice disponibile ad attivare nel comune di Acquaformosa posti specifici per i collaboratori afghani e le loro famiglie, come primo passo per garantire nel prossimo futuro accoglienza e integrazione a donne e uomini in queste ore in fuga dal loro Paese”.

Il sindaco di Acquaformosa e l’intera comunità del borgo italo albanese sono pronti, ancora una volta, a dare il loro fattivo contributo in tema di solidarietà.