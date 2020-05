Comune di Serrastretta: Uffici virtuali e smart working al 100&

Incontri in videoconferenza con i cittadini e lavoro agile per il tutto il personale impiegatizio

Superate le prime perplessità e risolti i problemi tecnici, dopo due settimane positive di sperimentazione, il 100% del personale in servizio presso gli uffici del Comune di Serrastretta lavora da casa in Smart Working, garantendo alla cittadinanza, non solo i servizi necessari ed essenziali, ma anche la piena operatività e la normale attività amministrativa.

“Gli impiegati – spiega il Sindaco Felice M. Molinaro – erano già abituati a lavorare in rete sul Server comunale, nel quale sono allocati spazi condivisi, oltre a quelli riservati ai singoli uffici. Inoltre, negli anni hanno acquisito dimestichezza con le moderne piattaforme come il Protocollo informatico, la gestione informatizzata di Opere Pubbliche, Edilizia Privata, Attività Produttive (SUAP), il Sistema Informativo Territoriale (SIT) con annesso Geoportale, il monitoraggio in remoto degli Hotspot pubblici con annessa videosorveglianza, unitamente alla gestione interamente computerizzata delle gare di appalto, dell’albo fornitori e tanto altro ancora.

Vi era quindi già una certa sensibilità e un buon punto di partenza. È stata dunque effettuata la migrazione dal sistema precedente su Cloud e ci si è forniti di una specifica piattaforma di smart working, dotata di spazio archiviazione, applicazioni per audio e video conference, strumenti di produttività e collaboration.”

La nuova piattaforma, funzionante con App specifiche anche sui dispositivi più comuni, quali smartphone e tablet, è in fase di estensione a tutti gli amministratori. È stata già utilizzata per la Giunta e si è pronti per il Consiglio comunale, in video conferenza per i consiglieri partecipanti e in live streaming per i cittadini visualizzatori.

Oltre al lavoro agile per i dipendenti, sono stati istituiti anche gli “Uffici virtuali”.

Si tratta di veri e propri spazi virtuali nei quali sarà possibile organizzare degli incontri in video conferenza tra cittadino/tecnico/utente esterno e Sindaco e/o Responsabili degli uffici, anche con più partecipanti contemporaneamente e con condivisione di schermo e documenti in tempo reale.

Gli incontri potranno essere richiesti dagli interessati attraverso le email istituzionali. Successivamente, insieme all’orario dell’appuntamento, verrà fornito l’indirizzo al quale collegarsi, raggiungibile da browser tramite un semplice link condivisibile e accessibile a tutti, senza necessità di avere un account o installare programmi, oppure con specifica App che verrà indicata.

Gli uffici virtuali, già configurati, verranno attivati di volta in volta dai singoli Responsabili comunali o dal Sindaco, in base agli appuntamenti presi.

L’obiettivo è quello di accorciare le distanze fisiche in questo tempo di distanziamento sociale, mettendo in contatto, in modo diretto e senza ostacoli, i singoli cittadini con il Comune.

La soluzione individuata e messa in campo dal Comune di Serrastretta realizza una best practice nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici, con particolare riferimento alle municipalità medio-piccole, ed è certamente tra le primissime nel panorama regionale.

L’aver attivato lo Smart Working per il 100% del personale comunale impiegatizio, insieme alla istituzione degli “Uffici virtuali”, consente di continuare a fornire quei servizi e quelle prestazioni che sono necessarie e importanti per la collettività in generale, garantendo allo stesso tempo la protezione della salute dei dipendenti e dei cittadini, nel quadro delle misure adottate per contenere la diffusione del Covid-19.

Un modo nuovo di lavorare e di dare continuità al rapporto tra cittadini, impiegati e amministrazione.

Lavorare in modo smart significa anche un migliore equilibrio tra famiglia e lavoro, orari di lavoro più personalizzati e lavoro orientato agli obiettivi.

Il nuovo modello organizzativo previsto per gli Uffici comunali, si è reso necessario in attuazione delle disposizioni nazionali relative alle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus, in base alle quali occorre favorire il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (art. 87, comma 1, del d.l. 18/2020).

Tuttavia, guardando oltre il periodo emergenziale, l’esperienza avviata sarà certamente capitalizzata, diventando un’opportunità di crescita e di innovazione, oltre che una occasione per migliorare i servizi e la produttività.

Ciò dimostra che la crisi, se lo si vuole, può diventare una possibilità per migliorarci, facendo di necessità virtù.

Al riguardo, il Sindaco Molinaro ha voluto ringraziare in modo particolare l’ing. Valentino Falvo, Responsabile della transizione digitale oltre che dell’Area Tecnica del Comune, “senza il quale la l’evoluzione verso il lavoro agile non sarebbe stata possibile” e il Segretario Comunale e Responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Donatella Villella, “che ha provveduto ad ottemperare con rigore alle normative nazionali dettate dall’emergenza epidemiologica, alla direzione del personale degli uffici in questo periodo particolare e complicato ed alla gestitone rigorosa e celere dei fondi per la solidarietà alimentare”.

Il Sindaco Felice M. Molinaro