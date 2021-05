Il Comune di Lamezia aderisce alla giornata mondiale della fibromialgia

Il 12 maggio si celebra la giornata mondiale della fibromialgia

Il Comune di Lamezia Terme aderisce a questa nobile iniziativa per far conoscere, divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente, attraverso l’illuminazione color viola della Statua della Madonnina dell’obelisco sito in piazza Ardito.

La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 1.5 – 2 milioni di Italiani.

Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini).

Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico trova nella visita; un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore).