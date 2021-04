Il Comune di Trebisacce inserito tra i borghi più belli del Mediterraneo

A certificarlo è la guida scritta da Claudio Bacilieri per Rubbettino Editore

Comunicato stampa

“I Borghi più belli del Mediterraneo – L’eterna seduzione del Mare Nostrum e del suo entroterra”, opera giunta alla quarta edizione, nata anche grazie all’impegno di realtà quali Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e Fondazione Cultura e Arte, attraverso le foto di Ginevra Bacilieri e i testi dell’autore, racconta il fascino dei Borghi più belli di un’area vasta, scrigno di infinite ricchezze ed eccellenze. Sono 135 i borghi menzionati nell’opera, che appartengono a 17 diversi Paesi e compongono sette itinerari. Ognuno di questi luoghi è una traccia di salvezza, un angolo dove rifugiarsi, nascondersi e vivere.

Tra questi luoghi da visitare c’è Trebisacce, paese del Biondo Tardivo, di cui viene raccontato l’incanto dell’Antico Centro Storico, l’imponenza del Bastione, la meraviglia della Chiesa Madre di San Nicola di Mira, con le sue influenze bizantine, e altro ancora.

Il fascino della Città di Trebisacce, viene, ancora una volta riconosciuto ed evidenziato da importanti e approfonditi studi, pubblicati da realtà blasonate quali Rubbettino Editore.

Il Sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo, nell’esprimere la propria soddisfazione, ha evidenziato che “Nell’ambito del progetto di valorizzazione del borgo antico di Trebisacce, oltre alla delibera che prevede l’esonero dal pagamento dei tributi comunali per le attività avviate all’interno del Centro Storico di Trebisacce, si sta predisponendo un progetto di arredamento e abbellimento del Borgo antico, proprio per facilitare non solo il turismo ma anche gli investimenti commerciali”.