Comuni. Cosenza, Mancini: rivogliamo il nostro viale

Occorre parlare il linguaggio della verità: non esiste nessuna norma, nessun regolamento, nessuna circolare che impedisca di riportare il viale Giacomo Mancini alla funzione per la quale è stato pensato, progettato e realizzato dal sindaco al quale è stato poi intitolato- così Giacomo Mancini già parlamentare socialista e componente dell’assemblea del PD Calabria

Comunicato Stampa

Affermare il contrario significa dire una castroneria.

Il primo a farlo è stato il vecchio sindaco. Sembra poi che alla regione, ma anche al comune qualcuno ripeta la storiella, sebbene non esista (perché nessuno si sognerebbe di redigerlo e tantomeno di sottoscriverlo) alcun atto amministrativo che sostenga questa insostenibile tesi.

Per questo – prosegue Mancini – il comune di Cosenza può procedere e decidere senza trovare alcun ostacolo.

Ecco perché consiglio affettuosamente ancora una volta al sindaco di essere coerente e consequenziale con quanto affermato in campagna elettorale. Non si faccia imbrigliare nella politica del rinvio. Smentisca con i fatti coloro che ipotizzano accordi trasversali con settori della destra per lasciare tutto come è adesso. Metta la stessa determinazione che ha esibito recentemente con decisioni molto divisive e meno importanti. Adotti subito un provvedimento che è atteso dai cosentini e che sarebbe accolto dalla stragrande maggioranza dei cittadini con vivo apprezzamento. In tre semplici parole : riapra il viale.

Il viale Giacomo Mancini (a proposito, si chiama così) è un asse di collegamento veloce nella direttrice Nord Sud con una alta valenza sociale per la contaminazione che garantiva (e deve riprendere a garantire) tra centro e periferia. Distruggerlo è stato un errore imperdonabile. E’ giunto il tempo (anzi siamo in ritardo) di rimediare – conclude Mancini – così da consentire ai cittadini di raggiungere la città e circolarvi senza essere ostaggi del traffico.