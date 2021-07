I Comuni di Gizzeria, San Pietro a Maida e Jacurso aderiscono alla Riviera dei Tramonti

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La Aps Riviera dei Tramonti annuncia e plaude per l’adesione dei Comuni di Gizzeria, San Pietro a Maida e Jacurso a dimostrazione della best practice attivata dall’associazione stessa, tesa alla valorizzazione del territorio e, quindi, ad incentivare il turismo e l’economia dei diversi comuni della provincia di Catanzaro che si affacciano sul Tirreno

Ad oggi ben 13 comuni rivieraschi e montani hanno aderito alla Riviera dei Tramonti con il chiaro intento di consolidare una rete pubblico- privata a tutela e valorizzazione della costa, del mare e dei monti.

L’associazione di promozione sociale Riviera dei Tramonti, grazie all’impegno costante e quotidiano dei propri soci, continua con grande soddisfazione nella sua mission ed annuncia una serie di iniziative che allieteranno questa estate, contribuendo in tal modo a far conoscere il già ameno territorio, impreziosito sia dallo spettacolo quotidiano, gratuito, magico e sempre diverso del Tramonto, facilmente raggiungibile grazie alle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, che rendono baricentrica l’area della Riviera dei Tramonti.

Emerge con soddisfazione, da un sondaggio effettuato, che è sensibilmente aumentata la ricettività turistica sia lungo la costa che nei comuni che godono dell’aria pulita della montagna, e contestualmente si registra anche una buona presenza turistica, italiana e di prossimità, che potrà godere anche del vario ed interessante cartellone di eventi culturali e musicali.

L’APS Riviera dei Tramonti sta lavorando alacremente per l’istituzione del Distretto Turistico Riviera dei Tramonti che sarà il volano per lo sviluppo dell’area, creando progetti e intercettando fondi necessari per la crescita turistica del territorio interessato.