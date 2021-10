Con AMA Calabria ritorna il grande teatro a Lamezia

La rassegna inizierà il 4 novembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme

Comunicato stampa

Si è tenuta oggi alla sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale AMA Calabria al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme cui hanno partecipato gli Avv. Paolo Mascaro e Antonello Bevilacqua Sindaco e Vice Sindaco della città unitamente alle Dottoresse Giorgia Gargano e Luisa Vaccaro rispettivamente assessore alla cultura e allo spettacolo.

Insieme con loro la dirigente del Liceo Scientifico di Lamezia Terme e le delegate dei Licei Fiorentino e Campanella. A presentare la stagione il direttore artistico AMA Calabria Fancescantonio Pollice che ha illustrato il calendario composto dai principali attori e le più prestigiose compagnie oggi in circolazione unitamente ad altri grandi artisti della musica e della danza.

«Ancora una volta AMA Calabria presenta al proprio pubblico – ha dichiarato Pollice – una stagione di eccellenza che rispetto al passato è migliorata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Lamezia Terme con questa stagione come con le altre proposte dell’associazione è luogo non solo fisico della centralità culturale della regione con programmazioni che ormai hanno conquistato un prestigio nazionale».

Nel corso dei loro interventi i rappresentanti istituzionali del Comune hanno sottolineato l’importanza della ripresa delle attività culturali in città e il Sindaco nel ricordare che il pubblico di Lamezia Terme è fra i più colti della regione, ha invitato tutti ad una partecipazione corale alle manifestazioni ringraziando AMA Calabria per l’impegno profuso e per la qualità del progetto culturale.

IL CARTELLONE. Ad inaugurare la stagione, il 4 novembre, sarà l’eccellente cast composto da Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo per l’adattamento teatrale, scritto dallo stesso Gleijeses, del famoso film di Luciano De Crescenzo ‘Così parlò Bellavista’. Lo spettacolo nato nel 2018 in occasione dei 90 anni di Luciano De Crescenzo, è oggi una sorta di omaggio all’ingegnere-filosofo napoletano dopo la sua morte. Chi ha amato il film potrà rivivere le scene più esilaranti come “il cavalluccio rosso”, ”la lavastoviglie”, “il Banco Lotto”, “la 500 tappezzata di giornali” e, naturalmente, il mitico contrasto tra il professor Bellavista e il direttore dell’Alfa Sud, Cazzaniga.

‘Antonio e Cleopatra … o quel che ricordo’ (13 novembre), è una produzione Scena Nuda tratta da William Shakespeare con Filippo Gessi e Teresa Timpano. Antonio e Cleopatra è una storia antica che evidenzia tutta la sua contemporaneità e vicinanza alla vita di tutti noi.

Grande momento musicale con il leggendario violinista Uto Ughi accompagnato dall’Orchestra dell’Accademia di Santa Sofia (2 dicembre), in un programma dedicato alle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

Le immortali opere teatrali di Luigi Pirandello saranno messe in scena da due compagnie composte da nomi eccellenti del teatro italiano. In ‘Enrico IV’ (16 dicembre), interpretato da Sebastiano Lo Monaco, lo sguardo del maggiore autore siciliano del ’900 si coniuga con la cultura e l’esperienza di Yannis Kokkos, uno dei più stimati ed incisivi registi viventi, Yannis Kokkos. La seconda opera pirandelliana, ‘Il fu Mattia Pascal’, andrà in scena il 24 febbraio, con l’attore Giorgio Marchesi. Da sempre considerato uno dei romanzi più importanti di Pirandello, questo appuntamento è fondamentale nell’ambito di una rassegna teatrale. Da sottolineare che la critica ha riservato a questo romanzo un posto in prima fila tra le più belle opere della letteratura di tutti i tempi.

Chiude il 2021 il grande gospel 28 dicembre con i 5 solisti della Nate Brown & Wilderness uno dei cori gospel più apprezzati e seguiti in America.

Il 14 gennaio avremo nella stessa serata due spettacoli: il primo ‘La maledizione del Sud’ di e con Pierpaolo Bonaccurso Premio giuria e migliore attore Festival Avanti Attori! Giugno 2012 e il secondo ‘Tamburo è voce … battiti di un cantastorie’ di e con Nando Brusco. Due spettacoli con protagonisti apprezzati interpreti calabresi dedicati al mito e alla nostra tradizione orale.

Amanda Sandrelli sarà la grande interprete di Lisistrata (27 gennaio), nel cui testo riscritto da Ugo Chiti, rilegge la classicità con occhio contemporaneo, ma rispettoso della scrittura originale della commedia greca scritta da Aristofane, in cui si narra della stupidità, arroganza, vanità e superficialità degli uomini. La Sandrelli riesce a calarsi in un ruolo difficile alla perfezione.

Il 4 febbraio nuova rappresentazione con una produzione calabrese: ‘Bollari Memorie dallo Ionio’ di e con Carlo Gallo. Lo spettacolo selezionato al Festival Primavera dei Teatri 2015 tratto da racconti orali di anziani calabresi, è una storia di mare che si chiude sopra il deserto dei valori di un mondo travolto dal regime e dalla guerra

Le arti della musica, del cinema e del teatro, si condensano nello spettacolo ‘Uno Stradivari al cinema’ (11 febbraio), con Guido Rimonda e la Camerata Ducale. Accompagnato da una Orchestra che da sempre è ospite nelle più prestigiose stagioni concertistiche nazionali, il violinista piemontese nella sua carriera è riuscito a porsi all’attenzione del pubblico nazionale e internazionale. L’attenzione dedicata al mondo del cinema verranno ripercorse le atmosfere affascinanti che, attraverso le immagini, sono rimaste impresse nella mente degli spettatori.

Momento magico il 3 marzo con il musical ‘Alice in wonderland’ a cura degli artisti del Circus-Theatre ELYSIUM. Uno spettacolo unico al mondo dove un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti racconterà attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba di Alice nel mondo delle meraviglie.

Punto di forza della stagione il 17 marzo con ‘Bartleby lo scrivano’ di Francesco Niccolini liberamente ispirato al racconto di Herman Melville con il grandissimo Leo Gullotta in un testo ambientato nella Wall Street ai febbrili inizi di quello che si avvierà ad essere il più assediante, oscuro, spietato sistema finanziario/produttivo del mondo.

Il 25 marzo è la volta di di ‘Clitennestra’ liberamente ispirato a Clitennestra o del crimine di Marguerite Yourcenar con Paolo Cutuli. Lo spettacolo, Premio Parodos 2014 – Tindari Teatro Festival: Miglior spettacolo e miglior interpretazione è una produzione della Compagnia Dracma e si preannuncia come uno spettacolo di grande valore.i

Infine, il 29 aprile, sarà ‘Il silenzio grande’ di Maurizio De Giovanni, a concludere la stagione teatrale, con gli interpreti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Antonella Morea diretti da Alessandro Gassman. La commedia, portata anche sul grande schermo dallo stesso Gassman e con la partecipazione di Gallo, è una rappresentazione raffinata di un testo scritto magistralmente dall’Autore napoletano.

AMA Calabria si atterrà alle misure legate al contenimento del Coronavirus come da normative ministeriali. L’ingresso sarà consentito solo se muniti di Green Pass.

Per ogni informazione s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, dove è possibile acquistare on line i biglietti, e la segreteria al numero telefonico 0968. 24850 o alla mail info@amacalabria.org