Concerto di Natale social 2021: al via le adesioni

Anche questo anno il nostro sarà un concerto di Natale differente… saremo social!

Saremo lontani ma vicini, ci dividerà uno schermo ma ci unirà la musica, perché la musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme.

Se hai un’età compresa tra i 6 ed i 16 anni e pensi di essere un valente cantante, allora STIAMO CERCANDO TE!

Per in nostro concerto social, Ti chiediamo di registrare un audio-video di buona qualità, in cui esegui un brano musicale natalizio… il brano che più senti tuo, capace di far volare le tue emozioni fino a noi!

Invialo a noi entro il 19 dicembre 2021, tramite WhatsApp al numero di telefono 380 522 3712 o via mail: concertodinatale@blu.it

Gli audio-video che giungeranno in tempo utile, saranno visionati e montati dal regista Sebastiano Basile, che darà vita e armonia al concerto di Natale social 2021.

Il concerto sarà trasmesso su tutti i canali social dei nostri partner e dei sostenitori dell’iniziativa, la sera di giovedì 23 dicembre.

Info: tel. +39 380 522 3712; mail concertodinatale@blu.it