Conclusa l’esperienza della cantante arbëreshë Mariateresa Torchia a All Together Now

“Un’esperienza che mi ha dato tanto”

ROMA. Si è conclusa ufficialmente l’avventura della cantante calabrese Mariateresa Torchia nella giuria di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, che ha chiuso i battenti la sera di Natale con la prima edizione di All Together Now Kids, la versione dedicata ai concorrenti tra i 6 e i 12 anni.

Un ultimissimo atto arrivato dopo una quarta edizione classica avvincente, che ha visto trionfare Giacomo Voli, frontman della nota band power metal italiana Rhapsody Of Fire.

È stato dunque il 36enne di Correggio ad aggiudicarsi il montepremi di 110mila euro convincendo la Giuria Vip (J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo) e il Muro Umano composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo.

Tra questi, Mariateresa Torchia, particolarmente soddisfatta della sua esperienza nel game show di punta della rete ammiraglia Mediaset: “È stata un’esperienza bellissima, forte e forse la più importante vissuta finora. Un percorso che mi ha dato tanto sia dal punto di vista umano che artistico, regalandomi nuove amicizie che spero durino nel tempo. Allo stesso tempo, ho capito che qualche volta è preferibile essere neutrali di fronte a determinate situazioni, quindi mi ha forgiato anche sotto questo aspetto”.

Un’avventura entusiasmante a cui la cantante di origini arbëreshe proveniente da Vena di Maida spera di poter dare un seguito, senza mai trascurare il canto: “Spero di poter ripetere in futuro questa esperienza, perché comunque la sinergia che tutto a un tratto si crea nel muro è disarmante. Ma al di là di un ipotetico futuro nel mondo dello spettacolo, sarà fondamentale continuare a studiare, studiare e ancora studiare, perché non si finisce mai di imparare, soprattutto nella musica. Ecco perché – conclude Mariateresa – è necessario restare sempre con i piedi ben piantati a terra”.

Mariateresa Torchia

Classe 1985, originaria di Vena di Maida, Mariateresa Torchia è approdata sulla rete ammiraglia Mediaset dopo un lungo percorso nel mondo della musica, culminato nella partecipazione alle finali di Area Sanremo con un suo brano inedito: “Un Libro Aperto”, scritto dal cantautore Francesco Muraca. Una passione ereditata dal padre, collaboratore di Radio Monte Carlo, che l’ha portata, negli anni, a cantare in diverse band, perfezionando i suoi studi in canto e svariate discipline al Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky. Laureata, inoltre, in mediazione linguistica, sarà curatrice del lessico delle parlate arbëreshe della provincia di Catanzaro. Nel 2015, ha vinto, invece, il concorso di bellezza Miss Calabrisella, indossando proprio il costume tipico arbëreshe.