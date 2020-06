Si è conclusa con il sorriso sulle labbra ed uno spirito di amicizia, la prima edizione della SMARTcialonga San Francesco di Paola

Partecipata e ben compresa nelle sue peculiarità sportive e aggreganti, la manifestazione ha visto partecipanti iscriversi non soltanto da tutta la Calabria ma anche da altre regioni italiane e persino dall’altre parte del mondo.

Una settimana di prove lungo i sentieri più disparati, che ha unito nel nome del patrono della Calabria, appassionati di corsa e semplici curiosi. Tramite l’App si è creato un vero e proprio club, se pur virtuale, di amici che hanno condiviso, sorrisi, foto, fatiche, goliardie.

A vincere è stato lo spirito di socialità che ha però decretato una vera e propria classifica.

Soddisfazione arriva dagli organizzatori che sottolineano una buona partecipazione ad un evento unico nel suo genere che nonostante l’atipicità dello svolgimento, ha riscosso il consenso di tanti.

Il club continuerà ad esistere e magari, potrà essere la cornice di altri eventi se pur speranzosi che ognuno di noi, possa ritornare a correre uno a fiano dell’altro.

Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in questo esperimento, agli operatori della stampa per la condivisone e all’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, che ne ha sopportato l’idea e concesso il patrocinio come segno di una sua benedizione artistica.

Grazie ai Padri Minimi che hanno reso possibile l’evento ed hanno partecipato testimoniando il vero spirito della SMARTcialonga, l’importante non è vincere… ma condividere il cammino!