Concluso a Cosenza il Meeting della Polizia Locale nel ricordo della governatrice Santelli

È calato il sipario sulla VII edizione del Meeting della Polizia locale organizzato come ogni anno da laBconsulenze in collaborazione con Sibot

Nel suggestivo scenario del teatro Rendano di Cosenza, il 15 e 16 ottobre si è svolta una due giorni di studio, dibattiti e confronti che ha avuto come filo conduttore l’emergenza Covid19.

Dieci le sessioni studio, più di quaranta relatori: all’evento hanno preso parte i massimi rappresentanti della Polizia locale e della Pubblica amministrazione italiana.

La giornata inaugurale – purtroppo segnata dalla tragica scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ricordata in avvio di manifestazione con un minuto di silenzio – è stata dedicata ad approfondire, con testimonianze tecniche, professionali ma anche umane, il ruolo svolto dalla polizia locale nei mesi cruciali della pandemia.

Di grande impatto è stato l’intervento del sindaco di Messina, Cateno De Luca, premiato con un’opera realizzata dal maestro del vetro calabrese, Silvio Vigliaturo, “per essersi distinto nello svolgimento della sua attività professionale in qualità di sindaco della Città Metropolitana di Messina nell’affrontare con coraggio, determinazione ed alto senso di responsabilità l’emergenza Coronavirus mettendo in campo misure di contenimento eccezionali pur di garantire la sicurezza della propria popolazione”.

Un riconoscimento che il primo cittadino ha accolto con grande soddisfazione ed ha voluto condividere “con tutta la città che ha coraggiosamente seguito le azioni che portavo avanti anche in momenti delicati e in circostanze difficili come la chiusura dello Stretto di Messina”.

De Luca ha ricordato poi le iniziative comuni con la presidente Santelli: un esempio è il “passaporto degli innamorati” per facilitare il ricongiungimento delle persone unite da legami affettive durante la pandemia. “L’ho voluto raccontare – ha concluso De Luca – non solo per ricordare una magnifica donna ma anche per riportare alla nostra memoria quello che è stato il compito dei sindaci e della Polizia locale in un momento in cui nessuno sapeva cosa fare per uscire da quel momento di crisi”.

Un premio è stato assegnato anche ai presidenti delle associazioni di Polizia locale Silvana Paci (ANVU), Ugo Terracciano (Fondazione ASAPS), Ivano Leo (PL), Giuseppe Gemellaro (MAPLI), Giuseppe Capuano (P.A.SSiamo), Francesco Passaretti (UPLI) e il presidente di OPL, Antonio Barbato, non presente però all’evento. Sono stati loro a raccontare, insieme ai comandanti di molte Polizie locali, cultori della materia e docenti universitari, il carico di lavoro fisico e lo stato di tensione emotiva con cui gli agenti della polizia locale italiana hanno dovuto gestire il rapporto con i cittadini nelle fasi cruciali della pandemia.

Nel corso della due giorni, sono state approfondite tematiche tecniche dedicate alla sicurezza stradale e ambientale, alle sanzioni amministrative, alle disposizioni introdotte dal decreto Semplificazioni. Sono state affrontate anche le questioni dell’infortunistica stradale, il rilievo dei sinistri e la gestione del falso e della contraffazione nonché l’utilizzo di nuove tecnologie a supporto degli agenti della polizia locale italiana.

Durante lo svolgimento del POL Meeting, il comandante della Municipale di Cerignola, Francesco Delvino – moderatore di molti degli incontri del meeting – ha annunciato la nascita del periodico Polmagazine, dedicato ai temi di interesse della Polizia locale e della webtv laBtv, di cui egli stesso sarà direttore responsabile.

Quest’anno si è deciso di dedicare una sessione speciale all’Informazione e formazione anti-contagio COVID-19” per dirigenti scolastici, docenti e responsabili della sicurezza Covid nelle scuole. Il webinar, per il quale sarà rilasciato un attestato di partecipazione, è stato sviluppato dal professore Ugo Tentolini di Hse manager. Dopo le prime due ore di formazione svolte in sala Quintieri, i docenti presenti avranno la possibilità di seguire da remoto un ulteriore corso di approfondimento della durata di sei ore che consentirà il rilascio di un attestato professionalizzante in materia di sicurezza scolastica, certificato dal Ministero e della validità di cinque anni.

L’educazione alla sicurezza, in ogni sua declinazione, si conferma uno dei punti qualificanti del POL Meeting tant’è che, anche per quest’anno, il comitato scientifico di POL ITALIA ha individuato e proposto percorsi capaci di stimolare dibattito e riflessioni anche nel mondo della scuola.

POL Meeting 2020 si conferma una delle principali vetrine nazionali per aziende, associazioni ed enti che vogliono promuovere nuove tecnologie e strumenti progettati per interagire e integrarsi con l’attività della polizia locale.

All’esterno del teatro Rendano è stato allestito uno spazio riservato alle aziende partner dell’evento con stand sull’infortunistica stradale, l’innovazione tecnologica, l’abbigliamento tecnico e le telecomunicazioni chiamato Polvillage. Un microcosmo che ha raccolto, nel pieno rispetto delle normative in materia di contenimento del virus e malgrado l’emergenza sanitaria tuttora in atto e le condizioni meteorologiche non fortunate, una larga e qualificata partecipazione.

Tutto ciò, insieme all’alto valore contenutistico degli interventi e al profilo dei relatori, fanno del POL Meeting una delle tappe più importanti e riconosciute sul panorama nazionale nell’ambito dello studio, della formazione e della crescita culturale della Polizia locale italiana.