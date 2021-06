Concluso il primo Camp di Beach Volley Made in Calabria

Si è concluso il primo camp di beach volley, svolto presso il Coolbay Resort, organizzato dall’associazione lametina SBS

Per l’occasione le parole del presidente Ilaria Perri:

“Sono stati tre giorni molto intensi durante i quali abbiamo fatto quattro allenamenti e i ragazzi hanno imparato molto dai nostri coach, anche considerando che Gizzeria è una zona molto ventilata, per cui giocare a beach volley non è semplice, dunque gli allenamenti sono stati incentrati proprio nella gestione del fattore vento durante le partite. Tra l’altro, oltre al beach volley, abbiamo fatto altre attività, delle escursioni con il gommone nella baia di Caminia, abbiamo proposto durante una cena i nostri prodotti tipici e qualcuno di loro ha avuto la fortuna di visitare Tropea- eletto il Borgo dei Borghi, proprio quest’anno. Un connubio tra sport e vacanza che ha fornito la possibilità a molti partecipanti di scoprire le bellezze della Calabria, di cui sono rimasti affascinati. Per noi è stata la prima volta ma lo riproporremo sia nel mese di agosto che di settembre, cercando di lavorare sui dettagli per rendere il tutto ancora più piacevole“.