Concluso il secondo memorial in ricordo di Stefania, Christian e Nicolò

Il presidente onorario della Nsd Promosport, Angelo Folino Raso e tutta la società, insieme allo staff e agli organizzatori, tra cui il direttore tecnico Alessandro Vinci, che hanno dato vita alla prima edizione del memorial, ringraziano tutte le società partecipanti, la ASD Sant’Onofrio, la ASD Pantere Nere e lo Xerox Chianello, per aver accettato l’invito e soprattutto per aver compreso il messaggio che il memorial ha voluto mandare: l’importanza della vita non può essere messa in gioco dall’incuria e dall’incompetenza dell’uomo.

Il ricordo di Stefania, Christian e Nicolò è indelebile.

Un ringraziamento sentito a tutta la famiglia Signore, oggi presente con le sorelle Virginia e Veronica, in rappresentanza anche della sorella Noemi, non presente poiché fuori sede e dei propri genitori, oltre che al papà dei bambini Angelo Frijia.

La giornata si è conclusa con la premiazione di tutte le società, alle quali il sindaco Paolo Mascaro ha consegnato una targa ricordo ed una particolare medaglia in legno intarsiata.