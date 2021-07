Conferito ad Anton Giulio Grande il prestigioso “Colosseo d’oro”

Sabato scorso in un elegante cornice nei pressi di via Veneto a Roma si è tenuto il conferimento del prestigioso premio Colosseo d’oro edizione 2021

Per il settore Moda il premio è stato assegnato allo stilista di alta moda Anton Giulio Grande.

Il premio è stato conferito allo stilista mediante il Senato accademico dell’Accademia Cicerone e dell’Accademia culturale di Cartagine con la seguente motivazione: ‘per i meriti acquisiti, per i quali si è distinto quale eccellenza sia in Italia che all’estero’.

Il prestigioso riconoscimento è da sempre destinato a coloro che hanno contribuito sia in Italia che all’estero, allo sviluppo e alla diffusione dell’italianità in ogni settore culturale, sociale ed imprenditoriale e alle eccellenze amiche dell’ Italia con l’obiettivo principale di cooperazione tra i popoli per lo sviluppo di un mondo migliore.

Grande soddisfazione per lo stilista Anton Giulio Grande per l’ennesimo prestigioso riconoscimento ricevuto.