Conflenti Bene Comune: il sindaco Paola contro ogni confronto

Comunicato Stampa

Il sindaco di Conflenti, evita in tutti i modi il confronto pubblico su ogni tema che preveda il contraddittorio.

Siamo stanchi e stiamo toccando il fondo – scrive in una nota il gruppo Conflenti Bene Comune – sembrerebbe che non riesca a reggere la responsabilità del ruolo istituzionale che ricopre.

In quanto collettivo nato e sviluppatosi per rivalorizzare la cosa pubblica, abbiamo sempre puntato sull’analisi dei contenuti, evitato le meschinità in salsa social propugnateci dall’amministrazione, privilegiando il silenzio e il lavoro. Tuttavia, crediamo sia ora doverosa una risposta.

Solo atteggiamenti volutamente provocatori, irrispettosi ed arroganti sono stati rivolti a dei ragazzi che, con umiltà, da tempo hanno avanzato proposte e richieste non solo sulla pagina Facebook, ma anche sulla pec comunale, che risulta sempre “piena”.

In un momento particolare per l’intera nazione – e soprattutto per i piccoli comuni come il nostro – crediamo che la politichetta delle logiche elettorali, debba necessariamente lasciare il posto ad una buona Politica fondata su pratiche di confronto, partecipazione e condivisione.

È istituzionalmente imbarazzante, infatti, il linguaggio populista che il sindaco di Conflenti Serafino Pietro Paola ha adottato nei nostri confronti. Questi comportamenti mortificano l’istituzione che rappresenta e sono un pessimo esempio per i giovani che si avvicinano alla politica.

Invitiamo i nostri concittadini a rileggere con attenzione la nostra proposta sull’acqua pubblica. Si renderanno conto di quanto siano irragionevoli le alterazioni dei fatti poste in essere sistematicamente dal Sindaco e da qualche componete della giunta.

Sarebbe opportuno raccontare alla comunità come e da chi viene clorata l’acqua del serbatoio del casale; sarebbe interessante aprire una discussione sulla questione relativa alla pubblicazione dei dati microbiologici e chimici in quanto atto di trasparenza dovuto alla cittadinanza; sarebbe bene si parlasse di queste ed altre tematiche nel merito, non facendo cabaret. Vogliamo risposte concrete alle nostre legittime richieste e non becere provocazioni, che fanno parte di un modus operandi che rifiutiamo e da cui prendiamo le dovute distanze.

Il primo cittadino vanta un curriculum trentennale ricco di provocazioni che negli anni ha portato ad inutili divisioni e tensioni in paese. Oggi diciamo basta! Non possiamo più permetterci di accettare logiche dannose per il funzionamento della macchina amministrativa.

Non vogliamo più cedere il passo al qualunquismo.

Gruppo Conflenti Bene Comune