Conflenti. L’anziano deceduto non ha mai soggiornato nella Rsa di Chiaravalle

CONFLENTI. L’anziano di Conflenti deceduto in queste ore non era mai stato ricoverato nella casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle e non era affetto da Coronavirus.

Il sindaco del centro montano dell’hinterland lametino, Serafino Paola, smentisce categoricamente la notizia falsa circolata su alcuni siti d’informazione secondo cui l’uomo fosse stato tra gli ospiti della tanto famigerata Rsa di Chiaravalle. L’anziano era affetto da gravi patologie e qualche settimana fa era erroneamente risultato positivo al tampone per il Covid-19. I due tamponi effettuati successivamente hanno invece confermato che il paziente era negativo e non aveva contratto il virus. La tormentata vicenda ha purtroppo reso ancora più tribolate e sofferenti le ultime giornate dell’uomo e della sua famiglia, in grande angoscia per il paventato contagio che invece non è mai esistito. A Conflenti, dunque, non risulta alcun contagiato dal Covid-19. Red.