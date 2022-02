Congressi PD: a Lamezia ricorso alla commissione nazionale di garanzia

A Lamezia il PD si prepara per i congressi, con Dario Rocca, Giovane Democratico e Gennarino Masi, presidente della Fondazione Terina che si sfideranno per la segreteria. Ma a quanto pare, a pochi giorni dal voto le acque sembrano ancora in tempesta. È infatti di queste ore la notizia che un sottoscrittore della mozione di Rocca, abbia presentato un ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia del PD per i congressi, sulla base di un articolo del codice etico che impedirebbe il concorso nell’elettorato passivo a Masi, per via della sua Presidenza della Fondazione Terina.

In particolare, il ricorso cita quello precedente, rigettato dalla commissione regionale: commissione che a quanto si legge nel secondo ricorso si allarga e si restringe senza alcun atto formale. Inoltre si cita la presunta parzialità del presidente della commissione, che nel ricorso viene citato come intimo amico del candidato presunto incompatibile.