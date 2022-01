Congresso regionale PD: a Lamezia si vota il 16 gennaio

Si voterà il 16 gennaio a Lamezia per le elezioni del Segretario regionale del Partito Democratico Calabrese, che sarà Irto, dopo il decadimento della candidatura di Mario Franchino.

Si apre oggi il Congresso regionale del Partito Democratico, che vede Nicola Irto, consigliere regionale (e recentemente delegato per l’elezione del Presidente della Repubblica) come unico candidato in corsa, dopo il decadimento della candidatura di Mario Franchino.

Il PD di Lamezia ha organizzato per domenica 16 gennaio il seggio per l’elezione di Irto e dei candidati collegati alla sua lista, che per Lamezia sono: Gennarino Masi, Presidente della Fondazione Terina e possibile candidato alla segreteria Cittadina, Franco Lucia, attuale coordinatore e anche lui candidato, la consigliera comunale Aquila Villella, Annita Vitale e Marco Grande.

Si voterà presso i Locali del Civico Trame, in via degli Oleandri 5. Il seggio sarà aperto dalle ore 10:00 alle 18:30.