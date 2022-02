Oggi la consegna “della Coperta Solidale” all’associazione Senza Nodi

La solidarietà è segno di un’umanità che non si arrende. Oggi consegna della “Coperta Solidale” all’associazione Senza Nodi da parte di numerose associazioni

La solidarietà è uno dei momenti più importanti per chi fa volontariato, il sostegno a chi per un breve o lungo periodo ha bisogno è dare un senso profondo all’essere credenti.

Oggi che si ricorda la Candelora, poter dare un segno, anche piccolo, di quello che la Luce di Dio insegna, è di estrema importanza.

È proprio nel giorno della Candelora, in momenti distinti da due celebrazioni, a Lamezia Terme, all’associazione Senza Nodi di Nadia Donato, verranno consegnate le “coperte solidali” che tante associazioni hanno preparato per i più bisognosi.

Alle 17:00 nella chiesa Maria SS delle Grazie e alle 19:00 nella nuova chiesa di San Benedetto. Un momento di altruismo e amore verso il prossimo che partendo dai bambini e dalle famiglie delle due parrocchie ha coinvolto il mondo delle associazioni.

“Grazie a tutti per aver scelto noi riconoscendo quella goccia di buona volontà che esprimiamo nel mare dei bisogni delle famiglie e dei singoli” ha detto Nadia Donato, presidente dell’associazione.

“Per sottolineare l’impegno dei tanti che hanno realizzato l’iniziativa, ricordo Marisa Mamertino e don Domenico Cicione, che hanno fatto da guida in questa iniziativa. E, nell’evidenziare che daremo le coperte ad alcune famiglie o singoli che si trovano in un momento di difficoltà, sottolineo il lavoro dei volontari di Senza Nodi che quotidianamente sono a dispozione nella consegna di alimenti e indumenti, senza questi importanti collaboratori non potremmo fare nulla. Partecipare – sostiene la presidente – a questi due momenti di profondo significato religioso e sociale, è dare testimonianza di speranza nella condivisione e nella crescita umana. Ricordo – conclude Nadia Donato – i nomi delle associazioni che hanno dato vita a questa iniziativa, perché vorrei tante altre si unissero da domani in poi nella scelta di donare anche solo un momento della loro giornata al volontariato. Grazie a Donne e futuro, Convegno di cultura Beata Maria Cristina di Savoia, Vivere in, Volontariato Vincenziano Lamezia Terme, Caritas Parrocchiale, Rete di Preghiera per il Papa, A.d.P. Parrocchiale, Catechisti Parrocchiali, Parrocchia San Francesco di Paola e San Pancrazio Padri Minimi, Amici di Padre Nicola Barre’, Amici della San Benedetto, genitori e famiglie ragazzi del catechismo”.