Il consigliere Danilo Gatto incontra in Cittadella l’on. Vito Pitaro

Incontro in Cittadella nei giorni scorsi tra il consigliere comunale di Lamezia Terme Danilo Gatto (Lamezia responsabile), ed il consigliere regionale Vito Pitaro

Comunicato Stampa

Nel corso del vertice, che si e’ svolto in un’atmosfera di cordialità e collaborazione, i due esponenti politici hanno fatto il punto sulle questioni inerenti in modo particolare il territorio lametino le cui problematiche sono state portate all’attenzione di Pitaro da Gatto che, tre le altre cose, ha chiesto un impegno all’esponente regionale nel tentativo di trovare una soluzione alle richieste che giungono da questa zona.

Pitaro, rispetto alla cui nomina a capogruppo nell’Assise calabrese per la lista “Jole Santelli presidente” Gatto si e’ complimentato, dopo aver approfondito quelle che sono le tematiche al centro del dibattito per lo sviluppo del territorio lametino, si e’ detto disponibile a far proprie le istanze che giungeranno da questa area centrale della Calabria.