Attivata consulenza giuridico-pastorale al tribunale ecclesiastico diocesano

Il tribunale ecclesiastico diocesano ha attivato un ufficio di consulenza “giuridico-pastorale” rivolto ai fedeli che soffrono situazioni di crisi nel loro matrimonio o s’interrogano sulla validità dello stesso. E ciò con riferimento sia al caso in cui il matrimonio appaia in crisi, ma ci sia ancora la speranza o il desiderio di poter ricostruire il rapporto, sia quando intervenga già una situazione di separazione o addirittura di divorzio e si desideri essere aiutati a viverla con spirito ecclesiale, verificando se sia possibile la dichiarazione di nullità delle proprie precedenti nozze.

Il servizio giuridico-pastorale, facendo riferimento anche all’ufficio per la pastorale della famiglia, offre, nell’ambito di una specifica consulenza in campo giuridico-canonico, un primo aiuto in termini di ascolto, sostegno e discernimento circa la possibilità di introdurre una causa di nullità del matrimonio.

Per le modalità di accesso al servizio, si rinvia al sito della Diocesi di Lamezia Terme

https://www.diocesidilameziaterme.it/consulenza-giuridico-pastorale.php