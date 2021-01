Contagi reparto Covid Lamezia, D’Ippolito: non arretro di un millimetro

Sulla ricerca della verità sui contagi verificatisi nel reparto Covid di Lamezia Terme, non arretro di un millimetro

Comunicato Stampa

Non serviranno le velate intimidazioni che sto ricevendo in questi giorni o gli “amichevoli” consigli di lasciar perdere.

So pure che sono in atto, sottobanco, dei tentativi di proporre versioni o, per meglio dire, giustificazioni, dei fatti finalizzati solo a intorbidire le acque o a screditare, meglio, intimorire, chi ha visto e chi ha toccato con mano la situazione.

Ma stiano tranquilli i lametini. Io tutelerò sempre il personale sanitario, i cittadini e gli utenti dell’ospedale di Lamezia Terme che con questa vicenda vedono offuscare le tante professionalità che ci sono nel nostro nosocomio, che invece andrebbero valorizzate.

Sto raccogliendo documenti e testimonianze che utilizzerò, nella tutela delle vittime, per la ricerca delle responsabilità che a mio parere ci sono e che segnalerò nelle sedi preposte.

Non abbiate timore! Io ci sono e ci sarò sempre per il bene di Lamezia e dei Lametini.