Conte a Lamezia, D’Ippolito (M5S): ascolterà direttamente i cittadini

«Mercoledì 22 settembre, Giuseppe Conte sarà a Lamezia Terme per incontrare di persona i cittadini e poi illustrare il nostro programma di riforme, solidarietà e sviluppo»

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che precisa: «il presidente del Movimento 5 Stelle ascolterà i lametini a partire dalle ore 17,30, all’inizio dell’isola pedonale di corso Giovanni Nicotera, angolo via Tevere, e dopo discuterà del futuro nostra terra e delle opportunità legate alle risorse per il Pnrr». «Attraverso l’ascolto diretto dei cittadini, il presidente Conte – conclude D’Ippolito – vuole consolidare il rapporto affettuoso che ha con i calabresi».