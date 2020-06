Conte: non è sufficiente riformare il Paese ma occorre reinventarlo

I lavori sono stati molto intensi, non ci siamo chiusi ma ci siamo aperti alla società civile

Ci siamo confrontati con commercio, sindacati, imprese, aziende, banche, spettacolo e tanti cittadini”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa finale degli Stati generali.

“E’ stato un clima proficuo, intenso. Abbiamo toccato con mano i problemi ma ci è stata restituita tanta energia e abbiamo toccato con mano anche tanto genio italico e resilienza” ha affermato il presidente del Consiglio.

Il premier ha sottolineato che “non è sufficiente riformare il Paese ma occorre reinventarlo. Ci attende una sfida troppo impegnativa per accontentarci di qualche semplice riforma”.

“Il dialogo” durante gli Stati generali “rafforza me e i ministri negli obiettivi e nelle linee d’intervento e sono state ampiamente condivise tre direttive d’intervento – ha spiegato – modernizzare il Paese, una robusta transizione ecologica, un’Italia più inclusiva”. “Sulla modernizzazione del Paese tutti condividono l’alta velocità” e c’è stato anche “grande sostegno per il piano cashless, favorire pagamenti digitali”. “In questi mesi – ha aggiunto – abbiamo toccato con mano il divario digitale, dobbiamo colmare questo divario e rendere Internet accessibile a tutti a poco costo”.

ATLANTIA – Poi il caso Atlantia. ”Sul mio tavolo non ho una proposta che considero accettabile”, ”credo che ci avviamo verso soluzione obbligata” ha detto Conte. ”Stiamo parlando di questo caso da troppo tempo – ha aggiunto – Se in extremis ci dovesse arrivare una proposta, saremo obbligati, la prenderemo in considerazione ma per me il caso va chiuso e subito”.

”Da questo punto di vista Atlantia ha ragione, non è giusto portare questa incertezza così a lungo. Hanno chiesto pubblicamente una soluzione chiara, e credo che come governo abbiamo il dovere di dare subito, nel prossimi giorni, una soluzione chiara”, ha rimarcato.

ABBRACCIO A ZANARDI – Conte ha voluto “mandare un abbraccio ad Alex Zanardi per il suo coraggio e la sua forza d’animo, è l’esempio dell’Italia migliore che sa esprimere non solo grandi campioni ma grandi uomini”. Ora affronta “l’ennesima prova, siamo con lui”.