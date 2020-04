Conte: continuiamo a rispettare le misure restrittive

Il premier: si iniziano a vedere gli effetti delle misure, ma non siamo ancora nella condizione di poterle allentare

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il DPCM proroga blocchi fino al 13 aprile.

I morti sono “una ferita che mai potremo sanare: non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive e alleviare i disagi e risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti”, ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Se allentassimo le misure gli sforzi sarebbero vani. Mi dispiace personalmente che queste misure cadono a Pasqua, una festa tanto cara a noi italiani.

Non siamo nella condizione di potervi dire che dal 14 marzo saremo liberi, ma siamo costantemente al lavoro con gli esperti per studiare l’allenamento delle misure in sicurezza.

Però poi entreremo nella fase 2, che è la convivenza con il virus. Poi ci la fase 3, che sarà la fase dell’uscita dell’emergenza.