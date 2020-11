Conte ai sindaci calabresi: commissariamento sanità durerà 12 mesi

Tenutasi oggi a Roma la manifestazione organizzata da ANCI Calabria con partecipazione di oltre 300 Sindaci

Il Presidente Conte ed il Ministro Speranza hanno fornito rassicurazioni alla delegazione Anci sia sulla riduzione dei tempi del commissariamento (a non più di ulteriori 12 mesi) sia sulla necessità di coprire in tempi auspicabilmente breve il debito sanitario sia sulla più equa distribuzione delle risorse in materia sanitaria (oggi squilibrate con circa 1.700 euro a cittadino calabrese rispetto a media nazionale di circa 1.900 euro).

Assicurata anche la nomina di un Commissario di grande spessore ed un maggiore coinvolgimento dei Sindaci.

Ora occorrerà essere presenti giornalmente affinché sia nella conversione in legge del Decreto Calabria e sia nella prossima legge di bilancio si dia concretezza alle legittime richieste avanzate dai Sindaci della Calabria.