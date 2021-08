Convegno: da Platania a Kabul lungo il dramma del popolo afghano

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il Presidente di “Ambulatorio Solidale prima gli ultimi” Nicolino Panedigrano sulla necessità di confronto su questi temi

Comunicato stampa

In un momento in cui il dramma umanitario dell’Afghanistan si sta dispiegando in tutta la sua tragica durezza non potevamo non dare il valore che merita alla presenza in questo momento nel territorio lametino della giovane volontaria platanese, dr.ssa Francesca Gigliotti, Responsabile Risorse Umane di Medici Senza Frontiere, che dall’Afghanistan è appena rientrata.

Il valore e la forza del volontariato brillano maggiormente nel momento in cui i popoli sono vittime delle macerie prodotte dai signori delle guerre, ma vogliamo con questa iniziativa mettere in risalto che i diseredati alla fin fine sono dappertutto e confrontare la nostra, ancora modesta, esperienza in tema di assistenza sanitaria verso gli ultimi con chi questa pratica umanitaria la coltiva con coraggio e con fatica non solo nei salvataggi nel mare Mediterraneo ma anche nei territori massacrati dalle guerre e dalle bombe.

Su questi temi ci confronteremo, con il contributo di altre associazioni platanesi e il patrocinio del Comune di Platania Lunedì 23 agosto alle ore 21,00 in corso Umberto I° di Platania nel convegno sul tema: Prima gli ultimi, da Platania a Kabul lungo il dramma del popolo afghano.