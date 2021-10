I convocati di mister Neri per Sambiase-Badolato

Sono 21 i calciatori convocati da mister Giuseppe Neri per la gara in programma domani alle 15.30 al Gianni Renda e valida per il 3° turno nel girone C del campionato di Prima Categoria

Ecco di seguito la lista completa:

Portieri: Colacino e Lucia

Difensori: Cincotta, Hanyn, Miletta, Morelli, Perri, Pilieci, Toscano, Valente

Centrocampisti: Costa, Fortuna, Gigliotti, Napoli, Tallari

Attaccanti: Angotti, Gallo, Russo, Scarpino, Varrà e Zurlo

Della lista fa parte anche l’attaccante Paolo Scarpino, che torna così a vestire i colori giallorossi dopo aver militato nel Sambiase per due stagioni dal 2015 al 2017 in Eccellenza.

L’ASD Sambiase Calcio 1923 comunica le informazioni relative all’acquisto dei tagliandi di ingresso per assistere all’incontro Sambiase-Badolato, in programma domenica 24 ottobre alle 15.30 al Gianni Renda e valido per la terza giornata nel girone C di Prima Categoria.

Ingresso unico 5€ (donne e under14 gratis).

Le tessere “Socio Sostenitore” varranno come abbonamento. I loro possessori prenderanno posto in Tribuna Vip, settore riservato proprio ai “Soci sostenitori” e alle dirigenze delle due società.