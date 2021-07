Al Coolbay Resort di Gizzeria Lido arriva Rondodasosa

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

«Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino»



Il giovane rapper del quartiere di San Siro, direttamente dalla classifica Viral 50 di Spotify di 21 Paesi, farà tappa al Coolbay Resort per l’unica imperdibile data calabrese, sabato 31 luglio 2021 a partire dalle 22.30.

L’ingresso, con prenotazione obbligatoria, è riservato ai possessori di Greenpass e a chi ha effettuato il tampone entro le 48h precedenti l’inizio dell’evento (ci sarà inoltre una postazione fuori dal Coolbay per chi non ha fatto in tempo).

Classe 2002, Mattia Barbieri in arte Rondodasosa, è diventato virale su TikTok e Instagram con il verso – tormentone: «Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino», tratto dalla hit “Body” dei rapper Russ Millions e Tion Wayne ora impreziosita dalla sua stessa voce e da quella di Capo Plaza.

Dopo il trionfo a Euro 2020, la frase sfottò ha iniziato a girare sui social, diventando di tendenza. Su Instagram il brano è stato scelto da calciatori come Nicolò Rovella, Lorenzo Chiesa, Gabriel Mulazzi e da influencer come Cecilia Cantarano e Khaby Lame.

Ma la promessa del rap milanese, da poco affacciatasi sulla scena musicale italiana, non è nuova ai grandi numeri: infatti già con l’uscita del suo primo singolo “Free Samy”, Rondo aveva raggiunto 500.000 views su Youtube e 500.000 stream su Spotify.

Il 16 ottobre 2020 pubblicava il suo Ep d’esordio per Real Music 4 Ever/Warner Music Italy, “Giovane Rondo”, che ha debuttato alla posizione numero 6 della classifica ufficiale degli album FIMI/Gfk.

E oggi, continua ad essere particolarmente seguito, apprezzato e supportato dagli amanti del rap.

Un’altra notte di musica e magia per il pubblico calabrese targata Coolbay Resort insomma, che aggiunge Rondo alla lista degli artisti di fama nazionale e internazionale che salgono sul palco di località Pesce e Anguille, a Gizzeria Lido, ogni anno nella stagione estiva.

Una selezione che accontenta sempre tutti i gusti, direttamente in riva al mare.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti – Covid.

Per info e prenotazioni biglietti: 371.3802743.