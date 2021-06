Coordinamento 19 Marzo aderisce a invito della S.I.PS

Nei giorni scorsi abbiamo potuto notare, con assoluto favore, quanto comunicato dalla Società Italiana di Promozione della Salute delegazione Calabria secondo cui la pandemia dovuta al Covid19 ha amplificato i deficit del S.S.R. che da sempre evidenziamo, in particolare per il catanzarese

Comunicato Stampa

L’obiettivo della Sips – quello di proporre una rivoluzione che parta dalla prevenzione ed arrivi alla riorganizzazione del sistema – si pone, certamente, in linea con i nostri e le modalità con cui si vuole realizzare è sicuramente in sintonia con quello che abbiamo sempre auspicato: il confronto tra tutte le parti interessate.

Soprattutto per queste ragioni accogliamo l’invito rivolto all’ampia platea di coloro che siano seriamente interessati con il manifesto programmatico “Partecipiamo in Salute: insieme per promuovere un Diritto” per far parte del Tavolo permanente promosso sulla Sanità pubblica.

Capiamo dal tenore del comunicato che certamente il promotore delle riunioni e Presidente regionale della Società, Dott. Giuseppe Furgiuele, vorrà intervenire nell’ambito dell’ampio territorio regionale, e siamo sicuri di poter fornire il nostro contributo in tal senso e che ciò permetterà anche a noi di ancora meglio conoscere la geografia del Sistema Sanitario calabrese e proporre positivamente (come sempre abbiamo fatto) soluzioni per i tanti problemi che affronta l’hinterland e distretto lametino dell’A.S.P. di Catanzaro.