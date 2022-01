Innanzitutto teniamo ad esprimere il nostro forte favore verso la scelta della conferma del Dott. Ilario Lazzaro in qualità di Direttore Generale dell’A.S.P. di CZ, disponibilissimo al dialogo e col quale abbiamo avuto modo già di confrontarci positivamente su alcune questioni verso le quali ha dimostrato fattivamente, già in questo poco tempo da facente funzioni, di interessarsi

Comunicato Stampa

Ora, certi che continuerà in questa direzione, e sulla scia dell’ultimo incontro avuto con lo stesso, ci aspettiamo una importante ed immediata spinta per l’assunzione di personale: ricordiamo che è già stato approvato il piano di fabbisogno del personale relativamente al triennio 2021-2023 (Deliberazione della Commissione straordinaria n. 376 del 23.03.2021) che prevedeva già la possibilità di modificare ed integrare – certo, a saldi invariati – la stessa programmazione.

Non crediamo poi che si trascurerà la situazione del Consultorio familiare che necessita di una ristrutturazione e, ancora più urgentemente – in attesa dell’ammodernamento – di una nuova collocazione logistica idonea ad accogliere le famiglie o i singoli che vogliano farvi riferimento.

Di certo, non mancano locali da individuare a tale scopo. Anche qui occorrono però figure professionali (ad es. un ginecologo per la struttura di Lamezia, ma non dimentichiamo Maida e Soveria dove occorrono anche urgenti interventi assunzionali).

Ci teniamo, in ultimo ma non per ultimo a ringraziare il personale sanitario impegnato nell’attività di vaccinazione in favore dei più piccoli e dei più grandi: a Catanzaro, più che nelle altre province della Calabria, nell’ultima settimana, sono stati ampiamente rispettati e superati i target.

Numeri importanti – considerato che si è da poco aperta la campagna vaccinale 5-11 anni – si sono registrati anche tra i più piccoli grazie al personale – certamente anch’esso da incrementare urgentemente – diretto dalla Dott.ssa Mimma Caloiero.

Pochissimo, troppo, ancora e nonostante sollecitazioni, da parte dell’Ente comunale.

Coordinamento Sanità 19 marzo